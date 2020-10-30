На тлі пандемії студентів-іноземців в Україні суттєво поменшало: МОН назвало цифри
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит.
“Станом на 26 жовтня 2020 року в Україну з метою здобуття вищої освіти прибуло 7 813 іноземців зі 125 країн світу”, — йдеться у відповіді на запит.
Так, повідомляється, що у 2018 році прибуло на навчання в Україну 17 779 іноземців, у 2019 році - 14 334 іноземців.
Окрім того, повідомляється, що найбільше іноземців станом на 26 жовтня цього року прибуло з Марокко — 1473, з Туреччини — 807, з Китаю — 701, з Нігерії — 655 та Туркменістану — 498.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців.