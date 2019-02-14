На временную работу в 2018 году выезжало более 500 работников НАН Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67700 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131683 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130634 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162156 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117858 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На временную работу в 2018 году выезжало более 500 работников НАН Украины

На временную работу в 2018 году выезжало более 500 работников НАН Украины

Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Более 500 работников НАН Украины, выезжали за пределы Украины в 2018 году на временную работу, стажировки. Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"За пределы Украины в 2018 году на временную работу, стажировку выезжало 544 работников НАН Украины. Из них 132 - это докторов наук и 311 кандидатов наук", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, бывшего министра образования и науки Украины Сергей Квит назначен председателем Национального агентства обеспечения качества высшего образования.

На заседании 15 апреля 2015 Кабмин принял решение о создании НАЗЯВО. Постановление о создании Агентства вступило в силу с 1 сентября 2015 года.

Как сообщал УНН, НАЗЯВО введет и-декларации.

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