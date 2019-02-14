На временную работу в 2018 году выезжало более 500 работников НАН Украины

"За пределы Украины в 2018 году на временную работу, стажировку выезжало 544 работников НАН Украины. Из них 132 - это докторов наук и 311 кандидатов наук", - говорится в ответе на запрос.



Напомним, бывшего министра образования и науки Украины Сергей Квит назначен председателем Национального агентства обеспечения качества высшего образования.



На заседании 15 апреля 2015 Кабмин принял решение о создании НАЗЯВО. Постановление о создании Агентства вступило в силу с 1 сентября 2015 года.

Как сообщал УНН, НАЗЯВО введет и-декларации.