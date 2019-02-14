На тимчасову роботу у 2018 році виїжджало понад 500 працівників НАН України

"За межі України у 2018 році на тимчасову роботу, стажування виїжджало 544 працівників НАН України. З них, 132 – це докторів наук та 311 кандидатів наук", - йдеться у відповіді на запит.



Нагадаємо, колишнього міністра освіти і науки України Сергія Квіта призначено головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.



На засіданні 15 квітня 2015 року Кабмін прийняв рішення про утворення НАЗЯВО. Постанова про утворення Агентства набрала чинності з 1 вересня 2015 року.

Як повідомляв УНН, НАЗЯВО запровадить і-декларації.