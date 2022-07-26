На временно захваченных территориях Украины выросла преступность – Нацполиция

Детали

"Начиная с мая, мы наблюдали тенденцию увеличения уровня преступности по сравнению с началом военной агрессии, а также увеличение отдельных видов преступлений по сравнению с прошлыми годами. Несмотря на то, что общая преступность уменьшилась в течение полугода на 25 процентов и уровень тяжких и особенно тяжких преступлений остался на уровне прошлого года, количество умышленных убийств увеличилось из-за убийств, совершенных на оккупированных и деоккупированных территориях", – отметил Дзюбинский.

В то же время зафиксировано меньше квартирных краж, разбойных нападений и ограблений. Однако, по словам Дзюбинского, есть тенденция к увеличению незаконных завладений транспортными средствами почти на 86% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

"На территориях, где не происходили активные боевые действия, почти не фиксируются квалифицированные незаконные завладения транспортом. В основном мы регистрируем такие преступления на оккупированных и деоккупированных территориях Луганской, Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской областей", – сообщил Дзюбинский.

Он отметил, что значительную часть незаконных завладений на захваченных территориях осуществляют как российские военные, так и граждане Украины, которые там остались.

Кроме того, начальник Департамента уголовного розыска рассказал о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

"Во время активных боевых действий у нас появляется большое количество неучтенного, трофейного, утраченного оружия, которое разными путями попадает на мирную территорию, где в дальнейшем распространяется, сохраняется, а также используется для совершения различных видов преступлений. Поэтому мы усиливаем работу в этом направлении", – сказал Дзюбинский.

Напомним

Полиция начала уже более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Украине, 385 рашистов уже имеют статус подозреваемых.