На временно захваченных территориях Украины выросла преступность – Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На территориях Украины, которые временно захватила россия, зафиксирован рост преступности. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский, информирует УНН.
Детали
"Начиная с мая, мы наблюдали тенденцию увеличения уровня преступности по сравнению с началом военной агрессии, а также увеличение отдельных видов преступлений по сравнению с прошлыми годами. Несмотря на то, что общая преступность уменьшилась в течение полугода на 25 процентов и уровень тяжких и особенно тяжких преступлений остался на уровне прошлого года, количество умышленных убийств увеличилось из-за убийств, совершенных на оккупированных и деоккупированных территориях", – отметил Дзюбинский.
В то же время зафиксировано меньше квартирных краж, разбойных нападений и ограблений. Однако, по словам Дзюбинского, есть тенденция к увеличению незаконных завладений транспортными средствами почти на 86% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
"На территориях, где не происходили активные боевые действия, почти не фиксируются квалифицированные незаконные завладения транспортом. В основном мы регистрируем такие преступления на оккупированных и деоккупированных территориях Луганской, Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской областей", – сообщил Дзюбинский.
Он отметил, что значительную часть незаконных завладений на захваченных территориях осуществляют как российские военные, так и граждане Украины, которые там остались.
Кроме того, начальник Департамента уголовного розыска рассказал о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.
"Во время активных боевых действий у нас появляется большое количество неучтенного, трофейного, утраченного оружия, которое разными путями попадает на мирную территорию, где в дальнейшем распространяется, сохраняется, а также используется для совершения различных видов преступлений. Поэтому мы усиливаем работу в этом направлении", – сказал Дзюбинский.
Напомним
Полиция начала уже более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Украине, 385 рашистов уже имеют статус подозреваемых.