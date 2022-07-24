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Нацполіція: 386 окупантів мають статус підозрюваних у воєнних злочинах

Нацполіція: 386 окупантів мають статус підозрюваних у воєнних злочинах

Київ • УНН

 • 119055 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Поліція розпочала вже понад 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів військових рф в Україні, 385 російських окупантів вже мають статус підозрюваних. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції, передає УНН.

Деталі

За п'ять місяців поліція опрацювала приблизно 3,5 млн повідомлень українців. Вже зареєстровано понад 106 тисяч злочинів.

"Поліція розпочала більше 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф. 385 російських окупантів та їх пособники мають офіційний статус підозрюваних", – ідеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що зараз вже більше ніж 6 тисяч нарядів щодоби несуть службу в населених пунктах України.

Нагадаємо

Після 24 лютого ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, які здійснили російські окупанти в Україні.

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