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Нацполиция: 386 оккупантов имеют статус подозреваемых в военных преступлениях

Нацполиция: 386 оккупантов имеют статус подозреваемых в военных преступлениях

Киев • УНН

 • 119053 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Полиция начала уже более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам преступлений военных рф в Украине, 385 российских оккупантов уже имеют статус подозреваемых. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передает УНН.

Детали

За пять месяцев полиция обработала примерно 3,5 млн сообщений украинцев. Уже зарегистрировано более 106 тысяч преступлений.

"Полиция начала более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими рф. 385 российских оккупантов и их пособники имеют официальный статус подозреваемых", – говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что сейчас уже более 6 тысяч нарядов ежесуточно несут службу в населенных пунктах Украины.

Напомним

После 24 февраля ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, которые совершили российские оккупанты в Украине.

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