На тимчасово захоплених територіях України зросла злочинність – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На територіях України, які тимчасово захопила росія, зафіксовано зростання злочинності. Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський, інформує УНН.
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"Починаючи з травня, ми спостерігали тенденцію щодо збільшення рівня злочинності в порівнянні з початком військової агресії, а також збільшення окремих видів злочинів порівняно з минулими роками. Попри те, що загальна злочинність зменшилася впродовж півроку на 25 відсотків і рівень тяжких та особливо тяжких злочинів залишився на рівні минулого року, кількість умисних вбивств збільшилася через вбивства, які були вчинені на окупованих і деокупованих територіях", – зазначив Дзюбинський.
Водночас зафіксовано менше квартирних крадіжок, розбійних нападів і пограбувань. Однак, за словами Дзюбинського, є тенденція до збільшення незаконних заволодінь транспортними засобами майже на 86% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"На територіях, де не відбувалися активні бойові дії, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. В основному ми реєструємо такі злочини на окупованих і деокупованих територіях Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської, Сумської областей", – повідомив Дзюбинський.
Він зазначив, що значну частину незаконних заволодінь на захоплених територіях здійснюють як російські військові, так і громадяни України, які залишилися там.
Окрім того, начальник Департаменту карного розшуку розповів про злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї.
"Під час активних бойових дій у нас з’являється велика кількість необлікованої, трофейної, втраченої зброї, яка різними шляхами потрапляє на мирну територію, де в подальшому розповсюджується, зберігається, а також використовується для скоєння різних видів злочинів. Тому ми посилюємо роботу у цьому напрямку", – сказав Дзюбинський.
Нагадаємо
Поліція розпочала вже понад 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів в Україні, 385 рашистів вже мають статус підозрюваних.