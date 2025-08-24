$41.220.00
На территории курской АЭС возник пожар: что известно

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Вблизи курской АЭС возник пожар трансформаторного блока, который не повлиял на работу станции. Местные жители слышали звуки беспилотников и взрывы перед возгоранием.

На территории курской АЭС возник пожар: что известно

В ночь с 23 на 24 августа вблизи города курчатов курской области возник пожар. Местные жители сообщали о звуках беспилотников перед возгоранием. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным местных каналов, возгорание произошло на территории курской АЭС. До этого жители слышали серию взрывов, один из которых попал на видео. 

В пресс-службе станции уточнили, что горел трансформаторный блок, не имеющий отношения к работе атомной станции. Он был загружен на 30%.

Уточняется, что электроснабжение в городе работает в штатном режиме, угрозы безопасности населения нет.

Напомним

Недавно украинские военные ударили по колонне врага на трассе рыльск-хомутовка в курской области рф. Заместитель командующего группировкой "Север" генерал-лейтенант абачев получил тяжелые ранения, ему ампутировали руку и ногу.

Атака FPV-дронами на генерала абачева под курском: ВСУ показали кадры удара22.08.25, 13:34 • 2832 просмотра

Вероника Марченко

Новости Мира
Электроэнергия
Курск
Курская область