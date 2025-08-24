На території курської АЕС виникла пожежа: що відомо

У ніч з 23 на 24 серпня поблизу міста курчатов курської області рф виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників перед загорянням. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними місцевих каналів, займання сталося на території курської АЕС. До цього мешканці чули серію вибухів, один з яких потрапив на відео.

У пресслужбі станції уточнили, що горів трансформаторний блок, який не має відношення до роботи атомної станції. Він був завантажений на 30%.

Уточнюється, що електропостачання у місті працює у штатному режимі, загрози безпеці населення немає.

Нагадаємо

Нещодавно українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Заступник командувача угруповання "сєвєр" генерал-лейтенант абачев отримав важкі поранення, йому ампутували руку та ногу.

Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару