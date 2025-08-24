$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 33029 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду

23 серпня, 06:14
23 серпня, 06:14 • 35064 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту

23 серпня, 03:30
23 серпня, 03:30 • 34072 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня

22 серпня, 18:18
22 серпня, 18:18 • 21738 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"

Ексклюзив

22 серпня, 15:16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 45725 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують

Ексклюзив

22 серпня, 14:47
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32083 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City

22 серпня, 14:39
22 серпня, 14:39 • 31248 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні

Ексклюзив

22 серпня, 14:30
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25649 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію

Ексклюзив

22 серпня, 13:07
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25041 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину

Ексклюзив

22 серпня, 12:16
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14104 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
На території курської АЕС виникла пожежа: що відомо

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Поблизу курської АЕС виникла пожежа трансформаторного блоку, яка не вплинула на роботу станції. Місцеві жителі чули звуки безпілотників та вибухи перед загорянням.

На території курської АЕС виникла пожежа: що відомо

У ніч з 23 на 24 серпня поблизу міста курчатов курської області рф виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників перед загорянням. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними місцевих каналів, займання сталося на території курської АЕС. До цього мешканці чули серію вибухів, один з яких потрапив на відео. 

У пресслужбі станції уточнили, що горів трансформаторний блок, який не має відношення до роботи атомної станції. Він був завантажений на 30%.

Уточнюється, що електропостачання у місті працює у штатному режимі, загрози безпеці населення немає.

Нагадаємо

Нещодавно українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Заступник командувача угруповання "сєвєр" генерал-лейтенант абачев отримав важкі поранення, йому ампутували руку та ногу.

Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару22.08.25, 13:34 • 2832 перегляди

Вероніка Марченко

Новини Світу
Електроенергія
Курськ
Курська область