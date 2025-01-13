На Тернопольщине в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии - СМИ
Киев • УНН
В апреле в Украине начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии возле Тернополя. Фонд "Свобода и Демократия" получил разрешение на проведение работ и исследование останков.
В апреле начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем населенном пункте Пужники в Украине. Об этом сообщает RMF FM, передает УНН.
Детали
Фонд "Свобода и Демократия", который два года назад нашел это место захоронения, получил от украинских властей разрешение на изъятие останков из земли и дальнейшие исследования. Пужники расположены вблизи Тернополя.
Прежде всего речь идет об установлении лиц, чьи останки были найдены в яме вблизи бывшего кладбища. Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель руководителя Фундации "Свобода и Демократия", останки после изъятия будут исследованы польскими археологами и антропологами.
Специалисты уже берут генетический материал от потомков.
После исследований планируется повторное захоронение жертв и чествование этого места.
Добавим
С весны 2017 года между Варшавой и Киевом продолжались споры относительно запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.
В конце ноября 2024 года было объявлено решение об отмене моратория, действовавшего с 2017 года, на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской резни. Это произошло во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.
Украина подтвердила, что нет никаких препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными организациями поисково-экспедиционных и эксгумационных работ в Украине в сотрудничестве с соответствующими украинскими органами.
Напомним
Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов".