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На Тернопольщине в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии - СМИ

На Тернопольщине в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1556 просмотра

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В апреле в Украине начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии возле Тернополя. Фонд "Свобода и Демократия" получил разрешение на проведение работ и исследование останков.

В апреле начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем населенном пункте Пужники в Украине. Об этом сообщает RMF FM, передает УНН

Детали

Фонд "Свобода и Демократия", который два года назад нашел это место захоронения, получил от украинских властей разрешение на изъятие останков из земли и дальнейшие исследования. Пужники расположены вблизи Тернополя.

Прежде всего речь идет об установлении лиц, чьи останки были найдены в яме вблизи бывшего кладбища. Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель руководителя Фундации "Свобода и Демократия", останки после изъятия будут исследованы польскими археологами и антропологами.

Специалисты уже берут генетический материал от потомков.

После исследований планируется повторное захоронение жертв и чествование этого места.

Добавим

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом продолжались споры относительно запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

В конце ноября 2024 года было объявлено решение об отмене моратория, действовавшего с 2017 года, на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской резни. Это произошло во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

Украина подтвердила, что нет никаких препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными организациями поисково-экспедиционных и эксгумационных работ в Украине в сотрудничестве с соответствующими украинскими органами.

Напомним

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов". 

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
ukrainaУкраина
polshaПольша

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