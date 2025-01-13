На Тернопільщині у квітні почнеться ексгумація жертв Волинської трагедії - ЗМІ
Київ • УНН
У квітні в Україні розпочнуться ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії біля Тернополя. Фонд "Свобода і Демократія" отримав дозвіл на проведення робіт та дослідження останків.
У квітні розпочнуться ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому населеному пункті Пужники в Україні. Про це повідомляє RMF FM, передає УНН.
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Фонд "Свобода і Демократія", який два роки тому знайшов це місце поховання, отримав від української влади дозвіл на вилучення останків із землі та подальші дослідження. Пужники розташовані поблизу Тернополя.
Передусім йдеться про встановлення осіб, чиї останки були знайдені в ямі поблизу колишнього кладовища. Як підкреслив Мацей Данцевич, заступник керівника Фундації "Свобода і Демократія", останки після вилучення будуть досліджені польськими археологами та антропологами.
Фахівці вже беруть генетичний матеріал від нащадків.
Після досліджень планується повторне поховання жертв та вшанування цього місця.
Додамо
З весни 2017 року між Варшавою та Києвом тривали суперечки щодо заборони на пошук і ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України.
Наприкінці листопада 2024 року було оголошено рішення про скасування мораторію, що діяв з 2017 року, на пошуки та ексгумацію останків польських жертв Волинської різанини. Це сталося під час спільної пресконференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги.
Україна підтвердила, що немає жодних перешкод для проведення польськими державними установами та приватними організаціями пошуково-експедиційних та ексгумаційних робіт в Україні у співпраці з відповідними українськими органами.
Нагадаємо
Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів".