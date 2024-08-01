Следователи Тернопольщины завершили досудебное расследование в отношении организатора незаконной схемы переправки лиц, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины. Депутат сельского совета под видом волонтеров сумел переправить за границу 74 военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый был депутатом одного из сельских советов. Впоследствии его мобилизовали и он проходил службу в одной из воинских частей Тернополя. Там мужчина и организовал незаконную деятельность.

Получив доступ к служебной документации, подозреваемый вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных. В документы вместо реальных фамилий водителей-волонтеров вписывал данные уклонистов, - говорится в сообщении.

Тогда на основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались. Таким образом в течение июля 2022 - января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.

Фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. За содеянное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства направлено в суд.

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