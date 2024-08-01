В Раховском районе на Закарпатье с поличным задержали 19-летнего проводника, который пытался переправить военнообязанного мужчину в Румынию. Об этом сообщает полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Сотрудники Отдела полиции № 1 Ужгородского районного управления полиции получили оперативную информацию о том, что 19-летний житель Раховского района может быть причастен к переправке мужчин, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска, говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для разоблачения и пресечения преступной деятельности полицейские инициировали ряд мероприятий, по результатам которых установили, что злоумышленник готовится переправить очередного "клиента" в Румынию.

В ходе контроля за совершением преступления, на окраине села Луг Раховского района правоохранители поймали 19-летнего фигуранта "на горячем". Он как раз пытался переправить военнообязанного мужчину через "зеленую границу".

С места происшествия сотрудники полиции изъяли 2000 долларов США, которые злоумышленник получил за содействие в незаконном пересечении, и три мобильных телефона.

Закарпатца задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи, под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры, квалифицировали его действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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