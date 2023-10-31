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На Тернопольщине полиция сообщила о подозрении одному из мэров: "раздал" почти 2,5 гектара земли

Киев • УНН

 • 34934 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Тернопольской области полиция сообщила о подозрении одному из мэров, который “раздал” почти 2,5 гектара земли. Решение о выделении земли городской голова районного центра подписал несмотря на отсутствие необходимого количества голосов на сессии совета. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

На Тернопольщине полиция сообщила о подозрении одному из мэров: "раздал" почти 2,5 гектара земли

Цитата

“Теперь мэру грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот п’пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сумма нанесенного ущерба достигает 800 тыс. грн.

По данным тамошних СМИ речь идет о городском голове Чорткова – Владимире Шматько.

В ходе следственных мероприятий работники департамента стратегических расследований и полиции Тернопольщины установили, что Владимир Шматько подписал решение о выделении земельных участков общей площадью почти 2,5 гектара, не имея на это оснований.

По выводам экспертов, из-за того, что земля была выделена без сессионного решения, не прошла все процедуры по электронному аукциону, то сумма нанесенного ущерба составляет более 800 тысяч гривен.

Городскому голове Чорткова правоохранители объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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Напомним

9 октября САП обратилась в суд с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве.

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