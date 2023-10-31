На Тернопільщині поліція повідомила про підозру одному з мерів: “роздав” майже 2,5 гектара землі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Тернопільській області поліція повідомила про підозру одному з мерів, який “роздав” майже 2,5 гектара землі. Рішення про виділення землі міський голова районного центру підписав попри відсутність необхідної кількості голосів на сесії ради. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
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“Тепер меру загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що сума завданих збитків сягає 800 тис. грн.
За даними тамтешніх ЗМІ мова йде про міського голову Чорткова – Володимира Шматько.
Під час слідчих заходів працівники департаменту стратегічних розслідувань та поліції Тернопільщини встановили, що Володимир Шматько підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектари, не маючи на це підстав.
За висновками експертів, через те, що земля була виділена без сесійного рішення, не пройшла усіх процедур щодо електронного аукціону, то сума завданих збитків становить понад 800 тисяч гривень.
Міському голові Чорткова правоохоронці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Йому закидають службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
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