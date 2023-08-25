Рівненський апеляційний суд відсторонив міського голову Третяка від посади на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рівненський апеляційний суд 25 серпня ухвалив рішення відхилити скаргу міського голови Рівного Олександра Третяка щодо свого відсторонення від посади на рік. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Третяка у Facebook.
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"Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу Третяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Постанову Рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2023 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набуває законної сили негайно з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - оголосила суддя Надія Ковальчук.
Деталі
Третяк назвав своє відсторонення "проявом політичного тиску на мерів України, місцеве самоврядування".
"Гидко, брутально, і абсолютно безпідставно. Замінили правосуддя на кривосуддя, виносять рішення політично вмотивовані і маємо те, що маємо. Я думаю, що попереду буде ще багато боротьби. Рівняни, працюємо на благо міста, на перемогу", - сказав він.
Доповнення
Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) склало три протоколи на міського голову Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.
Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.
Раніше
Суд першої інстанції 10 липня визнав міського голову Рівного Олександра Третяка винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.