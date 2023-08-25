Ровенский апелляционный суд отстранил мэра Третьяка от должности на год
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Ровенский апелляционный суд 25 августа принял решение отклонить жалобу мэра Ровно Александра Третьяка относительно своего отстранения от должности на год. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Третьяка в Facebook.
Цитата
"Апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Третьяка Александра Витальевича оставить без удовлетворения. Постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 10 июля 2023 года оставить без изменений. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно с момента его объявления, является окончательным и обжалованию не подлежит", - объявила судья Надежда Ковальчук.
Детали
Третьяк назвал свое отстранение "проявлением политического давления на мэров Украины, местное самоуправление".
"Гадко, грубо, и абсолютно безосновательно. Заменили правосудие на кривосудие, выносят решения политически мотивированные и имеем то, что имеем. Я думаю, что впереди будет еще много борьбы. Ровенчане, работаем на благо города, на победу", - сказал он.
Дополнение
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило три протокола на городского голову Ровно, в которых усматривали конфликт интересов: о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющей делами исполкома и назначении ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.
Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК усматривает в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.
Ранее
Суд первой инстанции 10 июля признал мэра Ровно Александра Третьяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа 6 800 гривен и лишения права занимать должность сроком в один год.