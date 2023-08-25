Ровенский апелляционный суд отстранил мэра Третьяка от должности на год

Цитата

"Апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу Третьяка Александра Витальевича оставить без удовлетворения. Постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 10 июля 2023 года оставить без изменений. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно с момента его объявления, является окончательным и обжалованию не подлежит", - объявила судья Надежда Ковальчук.

Детали

Третьяк назвал свое отстранение "проявлением политического давления на мэров Украины, местное самоуправление".

"Гадко, грубо, и абсолютно безосновательно. Заменили правосудие на кривосудие, выносят решения политически мотивированные и имеем то, что имеем. Я думаю, что впереди будет еще много борьбы. Ровенчане, работаем на благо города, на победу", - сказал он.

Дополнение

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило три протокола на городского голову Ровно, в которых усматривали конфликт интересов: о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющей делами исполкома и назначении ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.

Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК усматривает в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Ранее

Суд первой инстанции 10 июля признал мэра Ровно Александра Третьяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа 6 800 гривен и лишения права занимать должность сроком в один год.