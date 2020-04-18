В Тернопольской области горит орнитологический заказник

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39349 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83429 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102517 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128697 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129147 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172800 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121840 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157910 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104936 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103069 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Тернопольской области горит орнитологический заказник

В Тернопольской области горит орнитологический заказник

Киев  •  УНН

 • 14785 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В пятницу возник пожар на территории Чистилевского орнитологического заказника в Тернопольской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УГСЧС области.

9 единиц пожарной техники и 46 спасателей - именно столько сил и средств привлекло Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области к ликвидации масштабного пожара на территории Чистилевского орнитологического заказника общегосударственного значения, расположенного в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятин (микрорайон Тернополя) и селами Белая , Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района.

Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова "101" в 17:10. К месту происшествия сразу же направили дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательных частей.

Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской в тушении лесных пожаров.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, в Житомирской области пожар уничтожил четыре гектара леса и десятки зданий.

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