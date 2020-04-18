В Тернопольской области горит орнитологический заказник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В пятницу возник пожар на территории Чистилевского орнитологического заказника в Тернопольской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УГСЧС области.
9 единиц пожарной техники и 46 спасателей - именно столько сил и средств привлекло Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области к ликвидации масштабного пожара на территории Чистилевского орнитологического заказника общегосударственного значения, расположенного в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятин (микрорайон Тернополя) и селами Белая , Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района.
Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова "101" в 17:10. К месту происшествия сразу же направили дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательных частей.
Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской в тушении лесных пожаров.
Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, в Житомирской области пожар уничтожил четыре гектара леса и десятки зданий.