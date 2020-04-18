На Тернопільщині горить орнітологічний заказник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У п'ятницю виникла пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника на Тернопільщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на УДСНС області.
9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників – саме стільки сил та засобів залучило Управління ДСНС України у Тернопільській області до ліквідації масштабної пожежі, на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення, розташованого у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району.
Пожежа виникла 17 квітня, на площі близько 8 га. Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику "101" о 17:10. До місця події одразу ж направили чергові караули 1-ї та 3-ї державної пожежно-рятувальних частин.
Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж.
Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, на Житомирщині пожежа знищила чотири гектари лісу і десятки будівель.