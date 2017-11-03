На территории Белого Дома задержали "подозрительного" человека

Как сообщает издание, секретная служба США сообщила, что субъект находится под стражей.

Журналистам и сотрудникам было дано указание не покидать Белый дом, пока расследование продолжается, однако теперь им разрешено выходить из здания.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько минут после того, как президент Дональд Трамп покинул резиденцию и отправился в Азию.

Напомним, аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был "нечаянно отключен" и не работал 11 минут.

Дональд Трамп назвал виновника кратковременного отключения своего аккаунта в Twitter "мошенником".