На території Білого Дому затримали "підозрілу" людину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Білий дім закритий на вхід і на вихід через "підозрілу активність", лидина, що викликала побоювання затримана, передає УНН з посиланням на АР.
Як повідомляє видання, секретна служба США повідомила, що суб'єкт перебуває під вартою.
Журналістам і співробітникам було дано вказівку не залишати Білий дім, поки розслідування триває, однак тепер їм дозволено виходити з будівлі.
Відзначається, що інцидент стався через кілька хвилин після того, як президент Дональд Трамп покинув резиденцію і відправився в Азію.
Нагадаємо, аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter був "ненавмисно відключений" і не працював 11 хвилин.
Дональд Трамп назвав винуватця короткочасного відключення свого аккаунта в Twitter "шахраєм".