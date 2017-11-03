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На території Білого Дому затримали "підозрілу" людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Білий дім закритий на вхід і на вихід через "підозрілу активність", лидина, що викликала побоювання затримана, передає УНН з посиланням на АР.

Як повідомляє видання, секретна служба США повідомила, що суб'єкт перебуває під вартою.

Журналістам і співробітникам було дано вказівку не залишати Білий дім, поки розслідування триває, однак тепер їм дозволено виходити з будівлі.

Відзначається, що інцидент стався через кілька хвилин після того, як президент Дональд Трамп покинув резиденцію і відправився в Азію.

Нагадаємо, аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter був "ненавмисно відключений" і не працював 11 хвилин.

Дональд Трамп назвав винуватця короткочасного відключення свого аккаунта в Twitter "шахраєм".

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