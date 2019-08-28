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6 марта, 19:19 • 121232 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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На техническое состояние дома в Дрогобыче жалоб не поступало - Горсовет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. За последние годы жалоб относительно технического состояния здания обрушилась в Дрогобыче Львовской области, не поступало. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

“В коммунальном предприятии “Управляющий „ЖЭО“ сообщили, что за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало”, — сообщили в мэрии.

В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщает, что дом построен в 1960 году, 4-х подъездный, кирпичный 4-х этажный жилой на 64 квартиры. Размер дома 60×15 м, высотой 12 м.

“Предварительно произошел обвал 2-го подъезда, в котором находились 15 квартир и парикмахерская 7 квартир уничтожено (4-однокомнатные, 3-трехкомнатные и помещения парикмахерской), потерпели повреждено 8 квартир (3 — двухкомнатные, 5 — трехкомнатных)”, — говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области.

Напомним, погибшим в результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть мужчина и женщина, тело погибшей до сих пор ищут под завалами.

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