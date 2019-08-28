На техническое состояние дома в Дрогобыче жалоб не поступало - Горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. За последние годы жалоб относительно технического состояния здания обрушилась в Дрогобыче Львовской области, не поступало. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Дрогобычского горсовета.
“В коммунальном предприятии “Управляющий „ЖЭО“ сообщили, что за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало”, — сообщили в мэрии.
В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщает, что дом построен в 1960 году, 4-х подъездный, кирпичный 4-х этажный жилой на 64 квартиры. Размер дома 60×15 м, высотой 12 м.
“Предварительно произошел обвал 2-го подъезда, в котором находились 15 квартир и парикмахерская 7 квартир уничтожено (4-однокомнатные, 3-трехкомнатные и помещения парикмахерской), потерпели повреждено 8 квартир (3 — двухкомнатные, 5 — трехкомнатных)”, — говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области.
Напомним, погибшим в результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть мужчина и женщина, тело погибшей до сих пор ищут под завалами.