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На технічний стан будинку у Дрогобичі скарг не надходило - Міськрада

На технічний стан будинку у Дрогобичі скарг не надходило - Міськрада

Київ • УНН

 • 8526 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. За останні роки скарг щодо технічного стану будівлі, що обрушилася у Дрогобичі Львівської області, не надходило. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

“У комунальному підприємстві “Управитель „ЖЕО“ повідомили, що за останні роки скарг щодо технічного стану будівлі не надходило”, — повідомили у мерії.

У свою чергу Державна Служба України з надзвичайних ситуацій у Львівській області повідомляє, що будинок побудований у 1960 році, 4-ох під’їзний, цегляний 4-ох поверховий житловий на 64 квартири. Розмір будинку 60×15 м, висотою 12 м.

“Попередньо стався обвал 2-го під’їзду, в якому знаходились 15 квартир та перукарня: 7 квартир знищено (4-однокімнатні, 3-трьохкімнатні та приміщення перукарні), зазнали пошкоджено 8 квартир (3 — двохкімнатні, 5 — трьохкімнатних)”, — йдеться в повідомленні ДСНС у львівській області.

Нагадаємо, загиблими внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області є чоловік та жінка, тіло загиблої досі шукають під завалами.

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