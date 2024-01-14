На Сумщине россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов: один человек ранен
Киев • УНН
Российские войска атаковали 26 населенных пунктов в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и транспортные средства. Начато расследование по факту военных преступлений.
За минувшие сутки, 13 января, военные рф осуществили 38 обстрелов 26 населенных пунктов приграничья области. Всего насчитано 222 удара. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области, передает УНН.
Детали
В результате военных преступлений оккупантов травмирован 1 гражданский человек. Поврежден 21 многоквартирный дом, 4 частных домовладения, 9 транспортных средств, 2 административных помещения и 10 хозяйственных построек
Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА13 январь 2024, 08:23 • 28383 просмотра
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Дополнение
В Сумской военные администрации добавляют, что ночью оккупационные войска рф совершили обстрел из РСЗО Середино-Будской общины. Зафиксировано 5 взрывов.
Напомним
В результате ракетного удара рф по Великописаревской громаде на Сумщине поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, прокуроры документируют последствия.
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