На Сумщине россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов: один человек ранен

За минувшие сутки, 13 января, военные рф осуществили 38 обстрелов 26 населенных пунктов приграничья области. Всего насчитано 222 удара. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области, передает УНН.

Детали

В результате военных преступлений оккупантов травмирован 1 гражданский человек. Поврежден 21 многоквартирный дом, 4 частных домовладения, 9 транспортных средств, 2 административных помещения и 10 хозяйственных построек - резюмировали правоохранители.

Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Дополнение

В Сумской военные администрации добавляют, что ночью оккупационные войска рф совершили обстрел из РСЗО Середино-Будской общины. Зафиксировано 5 взрывов.

Напомним

В результате ракетного удара рф по Великописаревской громаде на Сумщине поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, прокуроры документируют последствия.