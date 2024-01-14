На Сумщині росіяни за добу обстріляли 26 населених пунктів: одна людина поранена

За минулу добу, 13 січня, військові рф здійснили 38 обстрілів 26 населених пунктів прикордоння області. Загалом нараховано 222 удари. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Сумській області, передає УНН.

Деталі

Внаслідок воєнних злочинів окупантів травмовано 1 цивільну особу. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 4 приватних домоволодіння, 9 транспортних засобів, 2 адміністративних приміщення та 10 господарчих споруд - резюмували правоохоронці.

Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Доповнення

У Сумській військові адміністрації додають, що вночі окупаційні війська рф здійснили обстріл з РСЗВ Середино-Будської громади. Зафіксовано 5 вибухів.

Нагадаємо

Унаслідок ракетного удару рф по Великописарівській громаді на Сумщині пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, прокурори документують наслідки.