На Сумщині росіяни за добу обстріляли 26 населених пунктів: одна людина поранена
Київ • УНН
Російські війська атакували 26 населених пунктів у Сумській області, поранивши одну цивільну особу та пошкодивши будівлі і транспортні засоби. Розпочато розслідування за фактом воєнних злочинів.
За минулу добу, 13 січня, військові рф здійснили 38 обстрілів 26 населених пунктів прикордоння області. Загалом нараховано 222 удари. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Сумській області, передає УНН.
Деталі
Внаслідок воєнних злочинів окупантів травмовано 1 цивільну особу. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 4 приватних домоволодіння, 9 транспортних засобів, 2 адміністративних приміщення та 10 господарчих споруд
Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА 13.01.24, 10:23 • 31471 перегляд
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Доповнення
У Сумській військові адміністрації додають, що вночі окупаційні війська рф здійснили обстріл з РСЗВ Середино-Будської громади. Зафіксовано 5 вибухів.
Нагадаємо
Унаслідок ракетного удару рф по Великописарівській громаді на Сумщині пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, прокурори документують наслідки.