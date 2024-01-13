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Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА

Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА

Київ • УНН

 • 31471 перегляди

Російські війська атакували вночі Краматорський район, а по всій Донецькій області за добу було завдано 21 удар.

Вночі ворог завдав ракетної атаки на Краматорський район Донецької області. Минулої доби  російські військові  21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, вбили одного цивільного в Авдіївці. Про це у суботу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН

Краматорський район. Серед ночі росіяни випустили дві ракети по Костянтинівці, також у громаді обстріляні Предтечине, Миколаївка, Маркове і Ступочки. В Іллінівській громаді ракетою С-300 пошкоджено складське приміщення в Іллінівці, з Градів обстріляна Довга Балка — пошкоджено 3 об'єкти. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів

- написав Філашкін у Telegram.

Деталі 

Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. 

В Авдіївці окупанти вбили одну людину. У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Красногорівці. В Очеретинській громаді обстріляні Бердичі. У Курахівській громаді тричі під вогонь потрапила промзона. 

У Бахмутському районі, як повідомляється, у Торецькій громаді через ворожі атаки пошкоджено 8 будинків і дитсадок у Нью-Йорку, ще 1 будинок — у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.

Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, атакував 39 дронами: є руйнування 13.01.24, 10:01 • 31740 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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