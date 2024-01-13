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Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, атакував 39 дронами: є руйнування

Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, атакував 39 дронами: є руйнування

Київ • УНН

 • 31740 перегляди

Російські війська атакували 19 населених пунктів Запорізької області, застосувавши, зокрема, 39 безпілотників, що призвело до руйнування, але обійшлося без жертв.

російські війська минулої доби 129 разів вдарили по населеним пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 39 безпілотників. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування. Про це у суботу повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

 Ворог гатив по 19 населених пунктах - зафіксовано 129 ударів 

- написав Малашко у Telegram.

За його словами, окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому.

По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 ворожих артударів.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - вказав Малашко. 

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