Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області, атакував 39 дронами: є руйнування

російські війська минулої доби 129 разів вдарили по населеним пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 39 безпілотників. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування. Про це у суботу повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Ворог гатив по 19 населених пунктах - зафіксовано 129 ударів - написав Малашко у Telegram.

За його словами, окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому.

По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 ворожих артударів.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - вказав Малашко.

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