Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области, атаковал 39 дронами: есть разрушения
Российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, применив, в частности, 39 беспилотников, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз, известно о двух погибших. В результате вражеской атаки на Берислав ранена пожилая женщина.
В Криворожском районе утром сбили две вражеские ракеты
Украинские военные перехватили две российские ракеты над Криворожским районом Днепропетровской области.
Силы обороны за сутки отбили 4 атаки оккупантов возле Авдеевки - Генштаб
Украинские военные отбили 4 вражеских обстрела вблизи Авдеевки. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.
Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА
Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.
В Хмельницкой области утром работала ПВО: объекты критической инфраструктуры и гражданские не пострадали
ПВО сбила вражескую цель в Хмельницкой области, не нанеся ущерба инфраструктуре и гражданскому населению.
Еще плюс 700: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Потери российских войск в Украине составляют примерно 369 160 человек.
Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине
За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.
Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова
Обломки от сбитой вражеской ракеты упали в Чернигове, о пострадавших не сообщается. Службы ликвидируют последствия обстрела.
На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений
В Кировоградской области во время ракетной атаки отработала ПВО. Предварительно, нет пострадавших и разрушений.