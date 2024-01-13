Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области, атаковал 39 дронами: есть разрушения

российские войска за прошедшие сутки 129 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 39 беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом в субботу сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Враг бил по 19 населенным пунктам - зафиксировано 129 ударов - написал Малашко в Telegram.

По его словам, оккупанты обстреляли из РСЗО Орехов, а также осуществили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Волшебному, Роботино, Левадному, Полтавке, Новодаровке, Гуляйпольскому и Степному.

По территории Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Новоивановки, Щербаков, Орехова, Роботино, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел пришлось 89 вражеских артударов.

"Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - указал Малашко.

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