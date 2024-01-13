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Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 08:23  •  14119 просмотра

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Российские войска атаковали ночью Краматорский район, а по всей Донецкой области за сутки был нанесен 21 удар.

Ночью враг нанёс ракетную атаку на Краматорский район Донецкой области. За прошедшие сутки  российские военные  21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, убили одного гражданского в Авдеевке. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН

Краматорский район. Среди ночи россияне выпустили две ракеты по Константиновке, также в громаде обстреляны Предтечино, Николаевка, Марково и Ступочки. В Ильиновской громаде ракетой С-300 повреждено складское помещение в Ильиновке, из Градов обстреляна Длинная Балка - повреждены 3 объекта. Лиманская громада подверглась 8 обстрелам

- написал Филашкин в Telegram.

Детали 

За прошедшие сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. 

В Авдеевке оккупанты убили одного человека. В Марьинской громаде в результате обстрелов поврежден дом в Красногоровке. В Очеретинской громаде обстреляны Бердичи. В Кураховской громаде трижды под огонь попала промзона. 

В Бахмутском районе, как сообщается, в Торецкой громаде из-за вражеских атак повреждены 8 домов и детсад в Нью-Йорке, еще 1 дом - в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 промышленных здания. В Северской громаде поврежден дом в Серебрянке.

Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области, атаковал 39 дронами: есть разрушения13 январь 2024, 08:01 • 18809 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Вночі армія рф вдарила ракетами по Краматорському району: є пошкодження - Донецька ОВА
Russian army strikes Kramatorsk district with rockets at night: there are damages - Donetsk Military Administration
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Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА

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Ночью армия рф ударила ракетами по Краматорскому району: есть повреждения - Донецкая ОВА

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