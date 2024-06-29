В пределах дня захватчики 36 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего был ранен один гражданский человек. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Середино-Будская: оккупанты совершили обстрел с использованием двух FPV дронов (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), артобстрелы (18 взрывов).

Зноб-Новгородская: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (18 взрывов), совершил обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов). В результате обстрела получил ранения один гражданский человек.

Великописаревская: захватчики сбросили 18 мин на территорию громады. Кроме того, 1 вертолет с территории рф осуществил пуск 16 ракет (НАР, 16 взрывов).

Белопольская: противник обстрелял с использованием FPV дронов (6 взрывов), нанес артобстрелы (16 взрывов).

Хотинская: вражеские силы обстреляли с использованием трех FPV дронов (3 взрыва).

Эсманская: оккупанты ударили из минометов (2 взрыва) и артиллерии (2 взрыва).

Юнаковская: противник обстрелял с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Краснопольская: террористы били из артиллерии (3 взрыва) и нанесли обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Шалыгинская: армия врагов нанесла артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Новослободская: россияне сбросили 9 мин сбросил территорию общины.

Сумская область: за день 19 вражеских обстрелов, ракетная атака рф унесла жизнь человека, четверо раненых