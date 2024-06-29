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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Cумщині окупанти здійснили 36 обстрілів: Один мирний житель отримав поранення

Київ • УНН

 • 61875 перегляди

Загарбники 36 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, поранивши одного мирного жителя.

На Cумщині окупанти здійснили 36 обстрілів: Один мирний житель отримав поранення

У межах дня загарбники 36 разів обстріляли Сумщину, внаслідок чого була поранена одна цивільна особа. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Середино-Будська: окупанти здійснили обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (18 вибухів).

Зноб-Новгородська: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (18 вибухів), здійснив обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа. 

Великописарівська: загарбники скинули 18 мін на територію громади. Крім  того, 1 гелікоптер з території рф здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів).

Білопільська: противник обстріляв з використанням FPV дронів (6 вибухів), наніс артобстріли (16 вибухів).

Хотінська: ворожі сили обстріляли з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).

Есманьська: окупанти вдарили з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Юнаківська: супротивник обстріляв з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Краснопільська: терористи били з артилерії (3 вибухи) та нанесли обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).

 Шалигинська: армія ворогів нанесла артилерійський обстріл (2 вибухи).

Новослобідська: росіяни скинули 9 мін скинув територію громади.

Сумщина: за день 19 ворожих обстрілів, ракетна атака рф забрала життя людини, четверо поранених14.06.24, 23:25 • 15359 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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