На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье
Киев • УНН
Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.
Российские военные совершили одиннадцать обстрелов приграничья Сумщины в течение суток. Под ударом оказались жители пяти общин. Во время последней атаки рашисты ранили гражданского жителя. Раненого госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, передает УНН.
В 20.25 был артобстрел по поселку Краснополье (5 взрывов) В результате обстрела ранен один гражданский человек, который доставлен в медицинское медицинское учреждение.
Детали
Кроме того, из-за сегодняшних атак травмы получил еще один житель Сумской области в селе Эсмань. Его госпитализировали.
Согласно информации ОВА Эсманскую общину россияне атаковали артой (26 взрывов), из РСЗО (15 взрывов) и минометов (4 взрыва).
В общем, по состоянию на 21:00 в регионе было зафиксировано 100 взрывов. По данным областной власти кроме Эсманской ОТГ захватчики обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Новослободскую, и Середино-Будскую громады.
По Краснопольской громаде враг бил из минометов. Там прозвучало 5 взрывов.
Середино-Будскую громаду захватчики атаковали минометами (4 мины), из АГС (30 взрывов) и стрелкового оружия.
Жителям Белопольской громады пилило из АГС (15 взрывов).
По Новослободской громаде оккупанты один раз ударили из артиллерии.
На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье
Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.
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