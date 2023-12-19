На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье

Российские военные совершили одиннадцать обстрелов приграничья Сумщины в течение суток. Под ударом оказались жители пяти общин. Во время последней атаки рашисты ранили гражданского жителя. Раненого госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, передает УНН.

В 20.25 был артобстрел по поселку Краснополье (5 взрывов) В результате обстрела ранен один гражданский человек, который доставлен в медицинское медицинское учреждение. - рассказали в ОВА.

Детали

Кроме того, из-за сегодняшних атак травмы получил еще один житель Сумской области в селе Эсмань. Его госпитализировали.

Согласно информации ОВА Эсманскую общину россияне атаковали артой (26 взрывов), из РСЗО (15 взрывов) и минометов (4 взрыва).

В общем, по состоянию на 21:00 в регионе было зафиксировано 100 взрывов. По данным областной власти кроме Эсманской ОТГ захватчики обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Новослободскую, и Середино-Будскую громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов. Там прозвучало 5 взрывов.

Середино-Будскую громаду захватчики атаковали минометами (4 мины), из АГС (30 взрывов) и стрелкового оружия.

Жителям Белопольской громады пилило из АГС (15 взрывов).

По Новослободской громаде оккупанты один раз ударили из артиллерии.