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На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 21:21  •  13377 просмотра

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Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.

Российские военные совершили одиннадцать обстрелов приграничья Сумщины в течение суток. Под ударом оказались жители пяти общин. Во время последней атаки рашисты ранили гражданского жителя. Раненого госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, передает УНН.

В 20.25 был артобстрел по поселку Краснополье (5 взрывов) В результате обстрела ранен один гражданский человек, который доставлен в медицинское медицинское учреждение.      

- рассказали в ОВА.

Детали

Кроме того, из-за сегодняшних атак травмы получил еще один житель Сумской области в селе Эсмань. Его госпитализировали.

Согласно информации ОВА Эсманскую общину россияне атаковали артой (26 взрывов), из РСЗО (15 взрывов) и минометов (4 взрыва).

В общем, по состоянию на 21:00 в регионе было зафиксировано 100 взрывов. По данным областной власти кроме Эсманской ОТГ захватчики обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Новослободскую, и Середино-Будскую громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов. Там прозвучало 5 взрывов.

Середино-Будскую громаду захватчики атаковали минометами (4 мины),  из АГС (30 взрывов) и стрелкового оружия.

Жителям Белопольской громады пилило из АГС (15 взрывов).

По Новослободской громаде оккупанты один раз ударили из артиллерии.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
На Сумщині через атаки росіян пораненні двоє цивільних у Есмані та Краснопіллі
Two civilians wounded in Esman and Krasnopillia in Sumy region due to Russian attacks
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