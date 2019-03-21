В Сумской области исчезла молодая женщина с 7-летним сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полиция Сумской области разыскивает пропавших без вести молодую женщину и ее маленького сына, которые три дня назад ушли из дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Сотрудники Ямпольского отделения полиции устанавливают местонахождение без вести пропавших Барановой (Кольвах) Натальи Александровны, 25 лет, жительницы пгт Свеса Ямпольского района, и ее 7-летнего сына Максима. Женщина вместе с ребенком три дня назад ушли из дома и по настоящее время их местонахождение остается неизвестным", - сообщили в полиции.
На вид женщине 25-30 лет, ростом 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-коричневые, глаза голубые, нос прямой, губы узкие, лицо овальной формы. Была одета в зимнюю короткую куртку темно-серого цвета, светло-синие джинсы и вязаную черную шапку.
Ее сыну Максиму виду 6-8 лет, рост 125-130 см, худощавого телосложения. Ребенок имеет короткую стрижку, волосы темного цвета, глаза голубые с зеленым оттенком, нос прямой, губы узкие, лицо овальной формы. Был одет в зимнюю короткую куртку черного цвета, черные зимние штаны и серую шапку.
Напомним, в октябре прошлого года исчезала женщина с трехлетним сыном в Черниговской области.