На Сумщині зникла молода жінка з 7-річним сином
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліція Сумщини розшукує зниклих безвісти молоду жінку та її маленького сина, які три дні тому пішли з дому. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Працівники Ямпільського відділення поліції встановлюється місце знаходження безвісно зниклих Баранової (Кольва) Наталії Олександрівни, 25-ти років, жительки смт Свеса Ямпільського району, та її 7-річного сина Максима. Жінка разом з дитиною три дні тому пішли з дому і по тепер їх місцеперебування залишається невідомим", - повідомили у поліції.
На вигляд жінці 25-30 років, зростом 160-165 см, середньої статури, волосся коротке темно-коричневе, очі блакитні, ніс прямий, губи вузькі, обличчя овальної форми. Була одягнена в зимову коротку куртку темно-сірого кольору, світло-сині джинси та в’язану чорну шапку.
Її сину Максиму на вигляд 6-8 років, зріст 125-130 см, худорлявої статури. Дитина має коротку стрижку, волосся темного кольору, очі блакитні з зеленим відтінком, ніс прямий, губи вузькі, обличчя овальної форми. Був одягнений в зимову коротку куртку чорного кольору, чорні зимові штани та сіру шапку.
Нагадаємо, у жовтні минулого року зникала жінка із трирічним сином у Чернігівській області.