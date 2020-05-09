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В Сумской области задержали россиянина, который незаконно переместил с РФ 90 кг табака

Киев • УНН

 • 16196 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В районе села Поповка у российско-украинской границы пограничники задержали россиянина, который незаконно переместил из Российской Федерации 90 кг табака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Сумской области задержали россиянина, который незаконно переместил с РФ 90 кг табака

“Так, вчера в Великописаревском районе пограничники отделения „Большая Писаревка“, реализуя заранее полученную информацию, задержали в районе села Поповка у российско-украинской границы мужчину без документов с 9 мешками с товаром. Правоохранители выяснили, что задержанный является гражданином РФ, а в мешках, которые он незаконно переместил с территории России, находилось около 90 кг табачной смеси”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас 27-летний иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств дела.

“За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима россиянин будет привлечен к административной ответственности. Обнаруженный товар пограничники передадут представителям таможни”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине разоблачили схему нелегальной переправки из РФ табака для кальяна.

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