На Сумщині затримали росіянина, який незаконно перемістив з РФ 90 кг тютюну

“Так, вчора у Великописарівському районі прикордонники відділення „Велика Писарівка“, реалізовуючи завчасно отриману інформацію, затримали в районі села Попівка біля українсько-російського кордону чоловіка без документів з 9 мішками з товаром. Правоохоронці з’ясували, що затриманий є громадянином РФ, а у мішках, які він незаконно перемістив з території Росії, знаходилось близько 90 кг тютюнової суміші”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі 27-річний іноземець затриманий для з’ясування усіх обставин справи.

“За незаконне перетинання державного кордону України та порушення прикордонного режиму росіянин буде притягнений до адміністративної відповідальність. Виявлений товар прикордонники передадуть представникам митниці”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні викрили схему нелегального переправлення з РФ тютюну для кальяну.