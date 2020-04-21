В Україні викрили схему нелегального переправлення з РФ тютюну для кальяну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві затримали громадянина України, який на пошті отримував посилку з незаконно переправленою через кордон з РФ партією тютюну для кальяну вартістю близько 650 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Зазначається, що співробітники оперативно-розшукових підрозділів Сумського прикордонного загону отримали інформацію про незаконне переміщення через російсько-український кордон з території Росії вантажу, який для подальшого збуту мав переміщуватися до Києва.
“Громадянина України, отримувача вартісної посилки, затримали у відділенні одного з поштових операторів у Києві під час отримання вантажу. Загалом чоловік отримав 32 ящики з сумішшю тютюну для кальяну. Вся продукція, а це понад 6000 пачок, була без українських акцизних марок. Попередня вартість виявленого товару — близько 650 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.
Наразі стосовно затриманого склали адміністративні матеріали за ст. 1645 (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) КУпАП. Перевірочні заходи тривають.
Нагадаємо, на Луганщині викрили канал незаконного постачання фальсифікованого тютюну без марок акцизного податку України з окупованих територій.