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Правоохоронці викрили канал незаконного постачання тютюну з окупованих територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Луганщині викрили канал незаконного постачання фальсифікованого тютюну без марок акцизного податку України з окупованих територій. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Луганської області.

“За процесуального керівництва прокуратури Луганської області співробітники Головного управління ДФС у Луганській області викрили факт незаконного постачання фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України з тимчасово окупованої території”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, 3 квітня 2020 року мешканець села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області на власному надувному човні перетнув річку Сіверський Донець у напрямку непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, де завантажив партію тютюнових виробів. У зворотному напрямку він переправився із фальсифікованим товаром для подальшої його реалізації.

У результаті проведених заходів із незаконного обігу вилучено близько 5 тисяч пачок цигарок невстановленого виробництва орієнтовною вартістю майже 250 тис. грн.

Наразі вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно та проведення відповідної експертизи.

Досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України) триває.

Зазначається, що санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів ( від 85 000 до 170 000 гривень).

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та блокувала у Дніпрі нелегальне промислове виробництво оптових партій контрафактної підакцизної продукції — кальянного тютюну під виглядом відомого бренду.

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