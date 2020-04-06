Правоохоронці викрили канал незаконного постачання тютюну з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Луганщині викрили канал незаконного постачання фальсифікованого тютюну без марок акцизного податку України з окупованих територій. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Луганської області.
“За процесуального керівництва прокуратури Луганської області співробітники Головного управління ДФС у Луганській області викрили факт незаконного постачання фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України з тимчасово окупованої території”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, 3 квітня 2020 року мешканець села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області на власному надувному човні перетнув річку Сіверський Донець у напрямку непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, де завантажив партію тютюнових виробів. У зворотному напрямку він переправився із фальсифікованим товаром для подальшої його реалізації.
У результаті проведених заходів із незаконного обігу вилучено близько 5 тисяч пачок цигарок невстановленого виробництва орієнтовною вартістю майже 250 тис. грн.
Наразі вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно та проведення відповідної експертизи.
Досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України) триває.
Зазначається, що санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів ( від 85 000 до 170 000 гривень).
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та блокувала у Дніпрі нелегальне промислове виробництво оптових партій контрафактної підакцизної продукції — кальянного тютюну під виглядом відомого бренду.