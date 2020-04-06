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Правоохранители разоблачили канал незаконной поставки табака с оккупированных территорий

Правоохранители разоблачили канал незаконной поставки табака с оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 8554 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Луганской области разоблачили канал незаконной поставки фальсифицированного табака без марок акцизного налога Украины с оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

“Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области сотрудники Главного управления ГФС в Луганской области выявили факт незаконной поставки фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога Украины с временно оккупированной территории”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 апреля 2020 года житель села Лобачево Новоайдарского района Луганской области на собственном надувной лодке пересек реку Северский Донец в направлении неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, где загрузил партию табачных изделий. В обратном направлении он переправился с фальсифицированным товаром для дальнейшей его реализации.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 5000 пачек сигарет неустановленного производства ориентировочной стоимостью почти 250 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество и проведения соответствующей экспертизы.

Досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины) продолжается.

Отмечается, что санкция ч. 1 ст. 204 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров (от 85 тысяч до 170 тысяч гривен).

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Днепре нелегальное промышленное производство оптовых партий контрафактной подакцизной продукции — кальянного табака под видом известного бренда.

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