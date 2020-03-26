У Дніпрі викрили підпільне виробництво контрафактного кальянного тютюну на понад 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України викрила та блокувала у Дніпрі нелегальне промислове виробництво оптових партій контрафактної підакцизної продукції - кальянного тютюну під виглядом відомого бренду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"За попередніми даними слідства, група з декількох чоловік організувала незаконне виготовлення кальянного тютюну під виглядом відомого бренду. Підпільний цех вони облаштували в орендованому складському приміщенні на одній з міських промислових баз", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що сировину для виробництва товару фігуранти закуповували в різних регіонах України. Через інтернет ділки пропонували своїм клієнтам готову продукцію та переправляли її замовникам сервісами поштового зв’язку.
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"Під час обшуків за місцем виробництва та зберігання фальсифікату правоохоронці вилучили партію готового контрафактного товару, сировину та обладнання для його виготовлення. Також виявлено записи чорнової бухгалтерії із доказами протиправної діяльності", - повідомляють в СБУ.
Так, за попередніми даними, загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 8,5 мільйона гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що СБУ блокувала спробу ввезення фальсифікованого тютюну для кальянів вартістю 250 тис. доларів.