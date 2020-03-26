В Днепре разоблачили подпольное производство контрафактного кальянного табака на более чем 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Днепре нелегальное промышленное производство оптовых партий контрафактной подакцизной продукции - кальянного табака под видом известного бренда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По предварительным данным следствия, группа из нескольких человек организовала незаконное изготовление кальянного табака под видом известного бренда. Подпольный цех они обустроили в арендованном складском помещении на одной из городских промышленных баз", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сырье для производства товара фигуранты закупали в разных регионах Украины. Через интернет дельцы предлагали своим клиентам готовую продукцию и переправляли ее заказчикам сервисами почтовой связи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники предстанут перед судом за взятки для контрабанды табака.
"Во время обысков по месту производства и хранения фальсификата правоохранители изъяли партию готового контрафактного товара, сырье и оборудование для его изготовления. Также обнаружено записи черновой бухгалтерии с доказательствами противоправной деятельности", - сообщают в СБУ.
Так, по предварительным данным, общая стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 8,5 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, что СБУ блокировала попытку ввезения фальсифицированного табака для кальянов стоимостью 250 тыс. долларов.