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СБУ блокувала спробу введення фальсифікованого тютюну для кальянів вартістю 250 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Служба безпеки України блокувала незаконне ввезення в нашу країну через один із морських портів Одещини фальсифікованого підакцизного товару — тютюну для кальянів вартістю 250 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Правоохоронці виявили у порту оформлений митницею контейнер з вантажем, де виявили та вилучили понад 27 тонн контрафактного тютюну із однієї з країн Близького Сходу”, — сказано у повідомленні.

За попередніми оцінками вартість вилученого товару становить майже 250 тисяч доларів США. Наразі контрабандний тютюн вилучили співробітники фіскальної служби.

Тривають заходи для встановлення осіб, причетних до організації контрабандних поставок, зокрема посадовців контролюючих органів.

Нагадаємо, у Харкові прикордонники виявили на складі одного з відділень недержавної логістичної компанії 440 кілограмів суміші для кальяну без акцизних марок та з марками з ознаками підробки.

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