Прикордонники знайшли на складі 440 кг тютюну для кальяну без акцизу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Харкові прикордонники виявили на складі одного з відділень недержавної логістичної компанії 440 кілограмів суміші для кальяну без акцизних марок та з марками з ознаками підробки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“У рамках кримінального провадження за ст. 204 та 227 ККУ на складі логістичної компанії проведено санкціонований обшук. Міжвідомча група виявила 12 тисяч пачок сигарет в упаковках відомих брендів, а також 440 банок суміші для кальяну, кожна вагою 1 кг. Частина тютюнових виробів була без акцизних марок, інша частина мала акцизні марки з ознаками підробки”, — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці встановили, що вказана продукція надійшла від приватних осіб з Ковеля та з Дніпра. Загальна вартість вилученого товару складає понад 1 млн грн.
“Наразі тривають заходи щодо встановлення походження товару, а також кола осіб, причетних до протиправної діяльності”, — додали у пресслужбі.
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