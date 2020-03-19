Прикордонники постануть перед судом за хабарі для контрабанди тютюну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальні акти відносно начальника одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону Держприкордонслужби України та його заступника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Посадовці обвинувачуються у наданні та одержанні неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Слідством встановлено, що прикордонники через підлеглих одержували неправомірну вигоду від громадян, які переміщували тютюнові вироби через державний кордон України до Румунії поза межами пункту пропуску. Отримані незаконним шляхом кошти посадовці ділили між собою.
14 вересня 2019 року військовослужбовців було затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 1500 євро в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Чернівецького гарнізону Західного регіону України. Оперативний супровід – Управління внутрішньої та власної безпеки Чернівецького прикордонного загону та управління військової контррозвідки СБУ.
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, з України до ЄС намагалися вивезти контрабандою металеву ртуть.