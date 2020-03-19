Пограничники предстанут перед судом за взятки для контрабанды табака
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В суд направлены обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и его заместителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Чиновники обвиняются в предоставлении и получении неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком.
Следствием установлено, что пограничники через подчиненных получали неправомерную выгоду от граждан, которые перемещали табачные изделия через государственную границу Украины в Румынию вне пункта пропуска. Полученные незаконным путем средства чиновники делили между собой.
14 сентября 2019 года военнослужащих были задержаны во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Черновицкого гарнизона Западного региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда и управления военной контрразведки СБУ.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.