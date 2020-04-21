В Украине разоблачили схему нелегальной переправки из РФ табака для кальяна

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве задержали гражданина Украины, который на почте получал посылку с незаконно переправленной через границу с РФ партией табака для кальяна стоимостью около 650 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.