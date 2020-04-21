В Украине разоблачили схему нелегальной переправки из РФ табака для кальяна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве задержали гражданина Украины, который на почте получал посылку с незаконно переправленной через границу с РФ партией табака для кальяна стоимостью около 650 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Отмечается, что сотрудники оперативно-розыскных подразделений Сумского пограничного отряда получили информацию о незаконном перемещении через российско-украинскую границу с территории России груза, который для дальнейшего сбыта должен перемещаться в Киев.
"Гражданина Украины, получателя дорогой посылки, задержали в отделении одного из почтовых операторов в Киеве во время получения груза. В общем мучина получил 32 ящика со смесью табака для кальяна. Вся продукция, а это более 6000 пачек, была без украинских акцизных марок. Предварительная стоимость обнаруженного товара - около 650 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного составили административные материалы по ст. 1645 (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца) КоАП. Проверочные мероприятия продолжаются.
Напомним, в Луганской области разоблачили канал незаконной поставки фальсифицированного табака без марок акцизного налога Украины с оккупированных территорий.