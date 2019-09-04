В Сумской области погибла девушка, которая выпрыгнула с 14-этажного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В городе Шостка Сумской области правоохранители устанавливают личность девушки, которая покончила жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Установлено, что девушка 3 сентября, около 22:00, выпрыгнула с 14-этажного дома №9 по улице Садовой бульвар в Шостке. По данному факту в полиции открыли уголовное производство, в рамках которого полицейские выясняют ее личность и обстоятельства гибели.
На вид девушке 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие.
Была одета в спортивную кофту серого цвета, с надписью R красного цвета, светлые джинсы, кроссовки пудрового цвета.
Напомним, женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона многоэтажки в Харькове.