На Сумщині загинула дівчина, яка вистрибнула з 14-поверхового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У місті Шостка Сумської області правоохоронці встановлють особу дівчини, яка покінчила життя самогубством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Встановлено, що дівчина 3 вересня, близько 22:00, вистрибнула з 14-поверхового будинку №9 по вулиці Садовий бульвар в Шостці. По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження, в рамках якого поліцейські з’ясовують її особу та обставини загибелі.
На вигляд дівчині 20-25 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся коротке, темне, очі карі.
Була вдягнута в спортивну кофту сірого кольору, з надписом R червоного кольору, світлі джинси, кросівки пудрового кольору.
Нагадаємо, жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки у Харкові.