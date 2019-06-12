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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области за сутки утонули три человека

Киев • УНН

 • 16791 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В сутки, на водоемах Сумской области погибли во время купания два человека и женщина, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

В Сумской области за сутки утонули три человека

Вчера на реке Псел во время купания погибли два человека. В Сумах утонул 56-летний мужчина, а в одном из сел Сумского района утонула 36-летняя женщина. При схожих обстоятельствах погиб 43-летний житель Конотопа - мужчина отдыхал у пруда вблизи одного из сел района. 

"По каждому из этих фактов в полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), в рамках которых проводят соответствующие следственные действия для выяснения причин и обстоятельств смерти граждан", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит проверки. Предварительно, причиной трагедии называют неосторожное поведение в воде.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не употреблять алкоголь во время отдыха.

Напомним, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек.

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