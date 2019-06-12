В Сумской области за сутки утонули три человека

Вчера на реке Псел во время купания погибли два человека. В Сумах утонул 56-летний мужчина, а в одном из сел Сумского района утонула 36-летняя женщина. При схожих обстоятельствах погиб 43-летний житель Конотопа - мужчина отдыхал у пруда вблизи одного из сел района.

"По каждому из этих фактов в полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), в рамках которых проводят соответствующие следственные действия для выяснения причин и обстоятельств смерти граждан", - говорится в сообщении.



В настоящее время полиция проводит проверки. Предварительно, причиной трагедии называют неосторожное поведение в воде.



Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не употреблять алкоголь во время отдыха.



Напомним, в водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек.