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В Сумской области продолжаются вражеские обстрелы гражданских автомобилей и мирных жителей

В Сумской области продолжаются вражеские обстрелы гражданских автомобилей и мирных жителей

Киев • УНН

 • 213671 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня продолжаются обстрелы гражданских автомобилей и мирных жителей Сумской области. Об этом сообщил руководитель Сумской облВЦА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Сегодня продолжаются обстрелы и гражданских автомобилей, и мирных жителей области. Российский враг сходит с ума, не знает, что делать, потому что наземная операция захлебнулась. Обстреливаются мирные люди, объекты критической инфраструктуры, жилые массивы. Это похоже на какую-то панику, агонию. Россия не соблюдает никаких норм и правил во время ведения войны!" - написал Живицкий.

Детали

По его словам, над эвакуацией мирного населения Сумской области работают уже неделю, с первого дня войны.
Живицкий напомнил, что вчера состоялись переговоры между странами.

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"И мы ожидаем, что будет возможность, чтобы завезти лекарства, продукты питания, одежду, чтобы обеспечить жизнедеятельность на территории области. Я имел разговор с президентом Украины, где было проговорено возможности завоза в города, которые находятся в облоге, продуктов питания, лекарств", - сообщил Живицкий.

Он подчеркнул, что сейчас очень высокие риски, что когда будут вывозиться организованные группы людей, могут повторятся трагедии, которые были в Грузии,  Луганской, Донецкой областях, когда русские вероломно расстреливали мирных жителей.

"Зеленых коридоров" для эвакуации на данный момент в области нет!" - подчеркнул Живицкий.

Дополнение

В Сумской области российская авиация бомбит украинское город Ахтырку, разбомбили теплоэлектроцентраль.

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